Socialistii vor ataca in judecata deciziile lui Grozavu de a numi viceprimarii si primarul interimar: "Daca pana acum am avut o marioneta care conducea primaria, acum avem un om concret din partea PD"

Bogdan Tirdea, DEPUTAT PSRM: "Vreau sa va semnalez un abuz fara precedent care are loc in primarie. In 2016, PD care avea doar cativa deputati, are astazi majoritatea in parlament. PD avand un singur consilier practic azi si-a pus 2 reprezentanti in calitate de viceprimari, iar unul fiind numit abuziv la functia de primar interimar.

Asistam la un atac raider asupra primariei. Se face acest lucru practic sarindu-se peste cadrul legal. In realitate , PD a demarat asa numitul boicot al referendumului impreuna cu PL fiind sprijiniti de oligarhi si de Plahotniuc, impreuna cu PAS, DA si PUN. In principiu ideea de boicotare a referendumul a fost gandita in sediul PD.

Dreapta crede ca il vor salva pe primar, este fals. Chiar daca cetatenii nu vor iesi la referendum, primarul general va fi exclus prin decizia judecatoreasca din functia de primar. In rezultat boicotarea referendumului va duce la faptul ca doamna Silvia Radu va fi primar interimar pana la alegerile din 2019 sau cand se vor desfasura.

Daca pana acum am avut o marioneta care conducea primaria, acum avem un om concret din partea PD. Boicotarea referendumului ofera intreg municipiul in mainile PD. Mai grav e faptul ca aici au fost antrenate si partidele de dreapta. Va aduc aminte ca la alegerile prezidentiale doamna Silvia Radu a acumulat 0,3 % din numarul de votul, mai concret (1740 de voturi). Prin boicotarea referendumului noi de fapt facem jocul lui Vlad Plahotniuc. "

Vasile Bolea, DEPUTAT PSRM: "PD incearca sa preia toata puterea in municipiul Chisinau. Democratilor si lui Plahotniuc i se da primaria si capitala. Grozavu nu era in drept sa numeasca viceprimar si primar general interimar. Aceasta contravine legislatiei. Legislatia nu-i permite unui viceprimar sa numeasca viceprimari, dupa aceasta sa-si decline atributiile, dupa care sa o incoroneze pe o doamna care nu are habar ce inseamna primarie. Noi ne rezervam dreptul ca sa atacam acele decizii luate de Grozavu in intranta de judecata. Toate acestea se fac pentru ca democratii neavand autoritate in Chisinau sa primeasca cireasa de pe tort, Chisinaul. Dorim sa fie anulate aceste decizii. "

Silvia Radu a devenit primar interimar, dupa ce Nistor Grozavu s-a retras si a decis sa ramana doar viceprimar. Nu inainte insa de a-i numi pe Ruslan Codreanu si pe Silvia Radu viceprimari.