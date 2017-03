PSRM a inceput procedura de referendum pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoaca. Ceban: "Orasenii isi vor putea alege un nou primar care sa corespunda asteptarilor lor"

"Am inceput procedura de referendum. Adresarea la CEDO ar putea dura in timp, iar timp de pierdut nu e. In acest an primarul Chisinaului va fi demis. Orasenii isi vor putea alege un nou primar care sa corespunda asteptarilor lor ", notat Ion Ceban pe pagina sa de facebook.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: "Orasul se sufoca de ignoranta, iresponsabilitate, incompetenta. Orasul acum nu este confortabil pentru toate categoriile de varsta, de la cei batrani pana la cei mai mici.

Stiti ca in functiile cheie sunt baietii buni de la Partidul Liberal.

Noi am pregatit cererea pentru CEDO, este cererea pe care putem sa o depunem in orice moment posibil.

Problema este ca acest lucru va dura, 3 - 4 luni, cel putin. Chisinaul nu mai poate sa astepte o decizie, eventual favorabila la CEDO.

Am actualizat nota cu toate argumentele noi, sunt cateva capitole pe care le-am adaugat pentru demiterea primarului general.Vom convoca un grup de initiativa care va initia procedura de referendum.

Noi initiem acest referendum. Va dau toate asigurarile ca in acest an Dorin Chirtoaca va fi demis."

La septembrie anul trecut PSRM a mai initiat inca odata procedura de referendum pentru demiterea edilului capitalei, insa initiativa nu a trecut de Consiliu.

Atunci celor din PSRM nu le-au ajuns 2 voturi pentru a initia referendumul impotriva primarului general Dorin Chirtoaca. Asta dupa ce doar 32 de consilieri municipali au votat pentru organizarea plebiscitului:

Partidul Socialistilor din Republica Moldova (19 mandate)

Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” (6 mandate)

Partidul Nostru (3 mandate)

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (3 mandate)

Partidul Liberal Democrat din Moldova (1 mandate)