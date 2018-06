Publicatiile periodice independente risca sa fie ingropate de costurile usturatoare la materia prima. Doua companii din Rusia care livreaza hartie pentru producerea ziarele din Moldova au anuntat majorarea pretului - VIDEO

Petru MACOVEI, DIRECTOR EXECUTIV API: ”Scutirea de TVA a hirtiei care merge pentru productia publicatiilor periodice de importanta sociala. Am solicitat crearea unui fond pentru publicatiile periodice la care ar putea sa aplice o data in doi ani publicatiile care se afla in dificulate.”

Directorul API sustine ca situatia este una critica si ca ar putea duce la ingroparea presei scrise din tara noastra, in special a celei care nu are acoperire economica sau politica.

Petru MACOVEI, DIRECTOR EXECUTIV API: ”Oamenii si asa citesc destul de putin, iar in situatia in care se va majora pretul va insemna o micsorare si mai mare a numarului de cititori.”

Tipografiile deja au anuntat scumpiri. Editorii sunt panicati de situatie deoarece ridicarea pretului la hartie va lovi in buget. Cu aceasta situatie se confrunta si echipa revistei Natura.

Lilia CURCHI, REDACTOR-SEF COORDONATOR REVISTA NATURA: "Nu este prima data cand se scumpeste costul de tipar, s-a scumpit anterior si costul de distributie. Aceste majorari d epret lovesc foarte dur in capacitatea de a edita publicatia. 04:00 Tiparul si distributia ocupa aproape 80 la suta din costul ziarului. In tarile europene aceste costuri nu depasest 15%.”

Lilia Curchi sustine ca o eventuala majorare a pretului la abonamentele de ziar va diminua si mai mult din puterea de cumparare a oamenilor.

Lilia CURCHI, REDACTOR-SEF COORDONATOR REVISTA NATURA: “Noi majorari pun pe butuci si mai mult existenta noastra. Probabil asta este si scopul de lunga durata."

Maine va avea loc sedinta grupului de lucru pentru imbunatatirea legislatiei in mass-media, la care va fi examinata propunerea de scutire de TVA a hartiei folosite de ziare.