Publicitatea la alcool ar putea fi interzisa. Deputatii au discutat un astfel de proiect in prima lectura - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”Nu puneti mana pe grapa. Fara un pahar de vin, cultura n-o sa se dezvolte, daca e treaz, nimeni nu mai canta. Chestia e serioasa, dle Candu, destramarea URSS s-a inceput cu legea antialcool, voi ce, vreti sa va destramati ca PD?”

Marian LUPU, LIDER FRACTIUNE PD: ”Dl Voronin a spus nu puneti mana pe grapa,el o vrut sa spuna puneti mana pe grapa.”

Potrivit proiectului de lege, desi va fi interzisa, publicitatea la alcool va fi permisa totusi de la ora 22 pana la ora 7 dimineata. Se va putea face reclama la bauturi alcoolice in timpul sarbatorilor nationale sau evenimentelor specializate, in magazinele care vand alcool sau sediile celor care il produc, in presa scrisa, insa nu pe prima si ultima pagina, precum si pe biletele de calatorie.

Petru COSOI, DEPUTAT PL: ”Adica pe un bilet de avion se poate?”

Dumitru DIACOV, PRESEDINTE DE ONOARE PD: ”Alcoolismul este o problema a RM, dar nu din cauza reclamei.”

Nu va fi permisa publicitatea la alcool la o distanta de 200 de metri de la institutiile de invatamant, dar si in interiorul scolilor si spitalelor. Viceministrul Sanatatii afirma ca prevederile se refera si la vin, care este declarat la noi produs alimentar. Potrivit autoritatilor, in tara noastra rata mortalitatii legata de alcool este foarte inalta si ne numaram printre tarile cu cel mai mare consum de alcool in lume.