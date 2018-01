Puiul de lebada, care a ramas sa ierneze la Valea Morilor, a ajuns la Gradina Zoologica. Pasarea a fost dusa acolo cu surle si trambite - in masina salvatorilor - VIDEO

Salvatorii au prins lebada astazi la pranz. Pasarea era aproape amortita de frig si abia se mai misca pe lacul inghetat. Seful statiei salvare de la Valea Morilor a luat pasarea in masina sa si a dus-o la gradina zoologica.

Dar nati-o buna! Din urma salvatorilor a pornit o masina a politiei dupa ce o femeie care ar fi vrut sa duca pasarea la cald in casa ei a anuntat ca lebada a disparut.

Cu tot cu salvatori, politie, locatari si presa, pasarea a fost escortata de patru masini pana la Gradina Zoologica. In sfarsit, lebada a ajuns cu bine la destinatie. Aici, puiul de lebada a fost examinat de medicii veterinari.

Dupa care I s-a oferit o camera in care sa stea.

Cea care a anuntat ca pe lacul Valea Morilor este o lebada este o jurnalista din Ucraina stabilita la Chisinau.

Zinaida GURSCAIA, JURNALISTA: “Noi stim cum sa-i intretinem, eu stiu ce mananca si cum sa-i tratez in caz ca se imbolnavesc si de aceea am venit sa eu lebada la mine pentru iarna. Eu am loc unde pot sa o hranesc si nu vreu ca sa inghete”

Lebada a ramas pe lac intrucat nu s-a dezvoltat asa incat sa poata zbura alaturi de restul cardului. A avut noroc de locatarii care ii aduceau zilnic hrana si I-au facut si o cusca in care sa se dezmorteasca.

“Foarte bine ca o I-au la cald, nu era sa reziste pe geru acesta, trebuie salvata, acum e frig dar azi e cel mai frig.”

Casuta lebedei a ramas pe lac sa adaposteasca ratele salbatice care vin acolo sa manance ce mai pun locatarii.