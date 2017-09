Puncte de lansare antigrindina noi cu utilaj vechi. La sudul tarii au fost amplasate 11 unitati de racheta antigrindina care vor permite protejarea a mii de hectare - VIDEO

Dupa ce au stat mai bine de 15 ani in depozitele Serviciului Antigrindina, zeci de lansatoare de racheta au ajuns in sudul tarii. Acolo au fost deschise 11 puncte noi antigrindina. Unul dintre ele a fost amplasat in satul Leca, Cantemir.

Ghenadie ONCEANU, DIRECTOR, DIRECTIA INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE: “Este in stare perfecta de a fi utilizat in procesul de producere. Nu a fost utilizat pentru ca nu au fost puncte de lansare a rachetelor.”

In cazul in care norii negri, care se vor abate vor prevesti grindina, operatorii au la dispozitie 30 de minute ca sa lanseze rachetele.

Vasile LUPU, COMANDAT A PUNCTULUI RACHETAR NR.15: “12 rachete intr-un lansator. Am venit si am pus unghiul. Dupa un minut trebuie sa lansam.“

Lansarea rachetelor antigrindina este restrictionata la 15 kilometri de-a lungul frontierei, de-a lungul traseelor aeriene, dar si deasupra oraselor.

Vasile LUPU, COMANDAT A PUNCTULUI RACHETAR NR.15: “Noi avem undeva 125 de grade unde avem voie sa actionam.”

Punctele rachetare antigrindina vor permite majorarea suprafetei de protectie a terenurilor agricole, spun cei de la serviciul antigrindina.

Ghenadie ONCEANU, DIRECTOR, DIRECTIA INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEIROLOGICE: “Pana la moment au fost protejata la sud doar 150 de mii de hectare. Datorita deschiderii avem o zona dubla de 300 de mii de hectare.“

Totusi, responsabilii spun ca in multe localitati nu exista sistem antigrindina. Asa ca oamenilor nu le ramane decat sa se roage ca ploile cu gheata sa ocoleasca zona in care locuiesc.

Iurie USURELU,VICEMINISTRUL AGRICULTURII: “Avem nepotrotejata o parte din Leova, o parte din Cimislia, Causeni, Anenii Noi, Criuleni, Vulcanesti."

Dumitru Tarnoschi, primarul localitatii Larguta spune ca in luna iunie localitatea a fost puternic afectata de grindina. Spera ca odata cu instalarea punctelor antigrindina culturile vor fi protejate.

Dumitru, TARNOVSCHI, PRIMAR LARGUTA, CANTEMIR: “Si gospodariile individuale si culturile de camp.”

“Bine ca le-a pus. Altfel, vine grindina si distruge tot.”

“Daca o sa vina la timp si o sa distruga nourii, da.”

Unii insa sunt mai sceptici de eficacitatea rachetelor.

Efim CHIRILOV, AGRICULTOR: “Cu Dumnezeu nu te bati. Pe termen scurt sunt binevenite, pe termen lung vom vedea. Noi intervenim intr-un proces al naturii.”

Noile 11 puncte de lansare a rachetelor antigrindina au costat 7 milioane de lei. Specialistii de la Serviciul Antigrindina spune ca eficacitatea de lansare a rachetelor antigrindina este de 75- 90 la suta.