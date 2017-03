Punea mana pe mancarea pacientilor si o parte din salariul angajatilor. Sefa blocului spitalului de psihiatrie din Balti, retinuta de CNA. Unde ascundea alimentele - VIDEO

Punea mana pe mancarea pacientilor si o parte din salariul angajatilor. Asta facea sefa bucatariei Spitalului de psihiatrie din Balti, care a fost retinua pentru abuz in serviciu. In cadrul perchezitiilor, in podeaua de la bucatarie, ofiterii CNA, au gasit cutii de margarina ascunse, iar in tevile de ventilare -conserve. Ceapa era ascunsa chiar sub masa de la birou.