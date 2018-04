Punt in dosarul „ruta mortii”. Mecanicul si medicul - condamnati, administratorul firmei - achitat - ZdG.md

La inceputul lunii aprilie Curtea Suprema de Justiie (CSJ) a pus punct in dosarul penal care elucida circumstantele accidentului rutier de acum cinci ani din satul Morenii Noi, Ungheni, cand 13 persoane au decedat, iar alte 37 au fost ranite si au ramas cu sechele pe viata. Instanta suprema de justitie a declarat inadmisibile recursurile in anulare declarate de parti, astfel, unicele persoane recunoscute vinovate pentru tragedie, mecanicul si medicul, au epuizat toate caile nationale de atac, urmatoarea instanta la care se pot adresa fiind Curtea Europeana pentru Drepturile Omului. Prin aceeasi decizie, a fost respins recursul in anulare declarat de procurori, care au semnalat ca achitarea administratorului firmei care detine ruta ar incalca eventual drepturile partilor vatamate si ale succesorilor partilor vatamate.