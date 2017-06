Purtat pe brate dupa victorie, la jumatate de mandat, edilul capitalei se afla in arest la domiciliu. Evenimentele din cei 2 ani de cand Dorin Chirtoaca a castigat cel de-al treilea mandat de primar general

29 iunie 2015

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: „ i-am rupt”

Se intampla exact acum doi ani, in 2015, cand Dorin Chirtoaca devenea pentru a treia oara primar. Dupa alegerile din 28 iunie, acumulase 53,54 la suta din voturi si si-a invins contracandidata, socialista Zinaida Greceanii.

29 iunie 2015

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR ALES: “Asta eu sunt 3D, de trei ori primar, de trei ori Dorin...”

Al treilea mandat a insemnat pentru primar continuarea proiectelor incepute. Strazile Vasile Alecsandri si Constantin Negruzzi sunt aproape gata, pe cand bd. Stefan cel Mare e inca in santier.

31 octombrie 2016

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Pe Stefan cel Mare il comemoram la 2 iulie, scrieti-va data de 2 iulie 2017 si ori este gata pana atunci, ori ne despartim.”

Nici acum nu se stie cand va fi gata bulevardul Stefan cel Mare. In schimb, a inaugurat Scara Cascadelor…

14. octombrie 2016

...si a lansat proiectul de termoizolare a cladirilor din oras.

12 aprilie 2016

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “In toamna acestui an va fi semnat acordul de finantare, pentru 25 de milioane de euro, apoi in fiecare an poate sa fie dublata sau triplata suma pana la 500 de milioane de euro, timp de 20 de ani, in asa fel incat sa aiba loc termoizolarea intregului oras.”

In 2016, primarul s-a casatorit cu jurnalista PRO TV, Anisoara Loghin, dupa o cerere in casatorie ca in filme.

31 august 2015

“Vrei sa fii sotia mea? -Da! -Noi am facut unirea...”

Tot in 2016, a avut loc insa si divortul.

6 decembrie 2016

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: „Noi deja am divorţat şi prin aceasta subiectul este epuizat şi rog nimeni să nu mai revină la el, atât."

In 2017, Dorin Chirtoaca a primit premii, ce-i drept sarcastice, din partea socialistilor, care l-au luat peste picior pentru situatia din oras.

2 mai 2017

"Iar acestia, (beeep) – Avand in vedere ca presedintele partidului a spus ca luati mita mamaliga si peste si un premiu “Mita Anului.”

Edilul a mai primit o pereche de cizme de cauciuc, un fierastrau si manusi, dupa ce fusese surprins adunand crengi intr-un parc din capitala, in urma calamitatilor. Anterior, ii mai fusese inmananta o cupa cu noroi pentru starea proasta a drumurilor sau doua discuri de frana dupa publicarea filmuletului in care acesta se distra cu alti functionari in garajul primariei.

In 2017, tot socialistii incep referendumul pentru demiterea primarului.

14 martie 2017

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Toate aceste idei se lipesc de mine, fara substanta fix cum se lipeste nuca de perete."

La sfarsit de primavara, Dorin Chirtoaca s-a trezit cu ofiterii CNA la usa. A fost rerinut pentru trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata, proiect care a starnit controverse.

22 iunie 2017

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Nu am facut niciun fel de trafic de influenta, doar mi-am indeplinit atributiile de serviciu. Constiinta mea este curata.”

La jumatate de mandat, Dorin Chirtoaca se afla in arest la domiciliu si risca 7 ani de inchisoare. De acasa, edilul continua sa semneze actele necesare pentru primarie. Dorin Chirtoaca are o casa la Colonita mostenita. Tot la Colonita are si un teren intravilan, iar in Chisinau un apartament. Primarul are doua masini: un Opel Astra din 1993 in valoare 28400 lei si un BMW din 1997, estimat la 96 mii de lei.