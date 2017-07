Purtata la trei spitale intr-o singura zi, o micuta de 7 luni a murit in mainile medicilor. Parintii acuza medicii de neglijenta: ”Nu stiau cauza, nu au putut sa-i puna un diagnostic” - VIDEO

Purtata la trei spitale intr-o singura zi, o micuta de 7 luni a murit in mainile medicilor de la Institutul Mamei si Copilului, fara ca cineva sa-si dea seama ce are. Parintii dintr-un sat din Ungheni acuza medicii de la spitalul raional de neglijenta, pentru ca nu au putut sa-i puna un diagnostic si ar fi trimis-o prea tarziu in capitala. Conducerea institutiei din Ungheni afirma ca doctorii au facut tot ce le-a stat in puteri.