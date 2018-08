Purtau cagule pe cap si furau din bancomate si din case de schimb valutar. Cinci indivizi, retinuti de oamenii legii. Politia: au furat peste 500 de mii de lei. Cum actionau - VIDEO

Potrivit politiei, ultimul furt a avut loc in luna mai la un schimb valutar amenajat intr-un magazin din Durlesti. Din imaginile filmate de o camera de supraveghere si facute publice de catre oamenii legii se poate vedea cum 3 indivizi cu fetele astupate si cu glugi pe cap ies dintr-un automobil, forteaza cu o ranga metalica usa si intra.

In timp ce doi dintre ei se afla inauntru, soferul, vizibil agitat ii asteapta afara si le tine usa celorlalti doi, care peste cateva minute ies din incapere cu un seif metalic.

Il baga repede in portbagaj, intra in masina si se fac nevazuti. Politia spune ca in seif erau pastrati peste 530 de mii de lei. Un alt caz ar fi avut loc in luna martie la Universitatea de Stat. Atunci, hotii, care au intre 20 si 30 de ani, au patruns in institutie si au scos dintr-un terminal de plata aproape 10 mii de lei. Mai mult, acestia s-au bagat si in cateva birouri din cladire de unde ar mai fi furat niste bani.

Capul gruparii a fost retinut acum doua zile, un alt membru a fost incatusat in Germania, iar inca trei indivizi, in capitala. Pe numele lor au fost emise deja si mandate de arest, iar daca vinovatia lor va fi demonstrata, ei s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare.

Acum doua zile, procurorii au anuntat ca i-au retinut pe membrii unui alt grup criminal, condus de un fost politist, care deasemenea goleau seifur, bancomate si terminale de plata.