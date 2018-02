O parte dintre rablele cu care sunt transportati detinutii din Moldova vor fi inlocuite. Cum arata noile vehicule care au centuri de siguranta si aer conditionat - VIDEO

Reprezentatii inspectoratelor de politie din 9 raioane s-au intors astazi la locurile lor de lucru cu cate o autospeciala noua pentru transportarea detinutilor. Masinile sunt dotate cu girofaruri, in interior au aer conditionat si centuri de singuranta pentru fiecare detinut.

“In comparatie cu cel care l-am avut la Anenii Noi e super. E mult mai comfortabil pentru noi si detinuti.”

“Noi suntem multumiti de cum arata si de confort.”

Politistii au primit si echipament pentru securitatea personala.

“Iata o vesta antiglont, aceasta e o curea pentru pistoale.”

Reporter PRO TV, Daniela FOCSA: “Noile automobile asigura confort politiei. Acestea stau pe scaunele moi se se bucura de aerul conditionat.”

Capitala s-a ales cu patru autospeciale noi, care vor fi folosite de rand cu altele patru vechi. De model GAZ, ruginite si cu scaune rupte, acestea inca vor mai trebui urnite din loc. Aici detinutii sunt incarcati dupa principiul – intra cati incap. Nu are fiecare locul sau, iar de centura de siguranta – nici vorba.

Vitalie PAZGU, INLOCUITOR COMANDANT BATALION SPECIAL: “Sunt destul de vechi din vremea sovietica, e greu cu ele de deplasat in oras ele sunt in functiune din 92, am mai avea nevoie inca masini.”

Automobilele au fost procurate in strainatate, dar asamblate la Chisinau. Acestea au costat 9 milioane de lei, bani donati de UE pentru implementarea reformelor din sectorul politiei.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: “Ele au fost repartizate in Chisinau, Aneni Noi, Chisinau, dupa necisitate.”

Politia de la noi este nevoita sa faca schimbari dupa ce mai multe organizatii internationale au recomandat statului sa asigure conditii pentru detinuti si sa le respecte drepturile.

Dorin PURICE, SECRETAR DE STAT MAI: “Noi suntem obligati sa facem imbunatatiri si in conditiile de detentie. Ma refer si la izolatoarele provizorii sa fie echipate in mod corespunzator. Nici in izoloatorul provizoriu nu trebuie sa fie in continuare in subsol.”

Inspectoratul General de Politie sustine ca va mai cumpara 15 vehicule pentru trasportarea persoanelor. Pana atunci, in multe raioane, politistii isi transporta retinutii in conditii nu tocmai umane.