Gradinita din satul presedintelui prorus Igor Dodon, reparata din banii romanilor. Pe langa ambasadorul roman, la inaugurare a venit si Dodon: "Sa-i multumesc Guvernului Romaniei" - VIDEO

Aproape un milion de lei a donat guvernul Romaniei, pentru reparatia gradinitei din satul lui Igor Dodon. Din acesti bani a fost schimbat acoperisul, reparata fatada si renovata in totalitate bucataria. Invitat la eveniment, Igor Dodon era aproape de nerecunoscut.

Avand o retorica antiromaneasca anterior, astazi presedintele era foarte recunoscator.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Sa-i multumesc Guvernului Romaniei..."

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN RM: "Noi investim in ce avem noi mai bun in oameni..."



Cat despre faptul ca anterior a criticat Romania...

Igor DODON PRESEDINTE: "Noi nu criticam partenerii nostri, nici din est nici din vest, inca o data le multumesc prietenilor nostri din Romania..."



Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: "Sunt diplomat dati voie sa nu vorbesc despre asta..."

Cei doi oficiali au facut un tur prin gradinita, iar copiii le-au prezentat un miniconcert.

La eveniment a venit si un grup de preoti de la mitropolia Basarabiei, care a sfintit de dimineata cladirea.

Asa ca dupa partea oficiala, demnitarii au fost invitati la masa, nu insa si preotii.

Suparati, slujitorii bisericii au plecat, ulterior insa au fost ajunsi din urma de directoare, care a spus ca s-a produs o neintelegere.

"Dar de ce chiar trebui sa intrati si voi, oficialii sunt oameni mari poate vor sa manance singuri"

Dupa eveniment, presedintele l-a invitat pe ambasadorul roman la casa sa parinteasca de la Sadova.

In total, din 2014 pana acum, peste 830 de gradinite din Republica Moldova au fost renovate din banii oferiti de Romania, care a alocat pana in prezent peste 26 de milioane de euro.