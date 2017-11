Primaria cauta bradul de Craciun, care va fi in PMAN. Grozavu: " Nu suntem in concurenta cu Guvernul", Radu: " Cu cat mai multi brazi, cu atat mai bine"

Au inceput cautarile pomului de Craciun, care va fi amplasat de Primarie in PMAN. Viceprimarul Nistor Grozavu sustine ca se examineaza mai multe variante. In acelasi timp, primarul interimar Silvia Radu sustine ca subiectul brazilor nu trebuie politizat, avand in vedere ca si Guvernul va avea propriul pom de Craciun pe strada 31 august.