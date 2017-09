Ramanem cu statiile de asteptare distruse? Firma care amenajeaza statiile este in faliment. Primaria nu poate face nimic, pentru ca acestea au devenit proprietate privata - VIDEO

Fara acoperis, scaune sau pereti exteriori asa arata majoritatea statiilor din oras. Cei care asteapta nu au pe ce se aseza, iar cand ploua nu au unde se adaposti.

“Nu avem unde sta, este o statie deteriorata.”

“Graficul nu este corect si este foarte departe de oamenii unde stau.”

“Scaunele sunt deteriorate, mai curat s-ar cere.”

Locuitorii capitalei cred ca nu doar oamenii care vandalizeaza statiile ar fi de vina, dar si autoritatile care nu le gasesc ac de cojoc.

“Ne pare foarte rau ca an de an le repara si nu stiu ce se intampla ca ne pomenim cu statiile deteriorate.

“Este si din cauza iresponsabilitatii si neglijentii cetatenilor, inclusiv autoritatilor, care ar trebui sa asigure o stare cat de cat decenta a acestor statii.”

Socialistii au cerut primariei sa rezilieze contractul pe cale amiabila pentru a nu plati prejudiciul de cateva milioane de lei, firmei care le gestioneaza. La randul sau, autoritatile locale spun ca in acest caz primaria ar fi obligata sa intoarca companiei toate investitiile.

Victor POLEACOV, CONSILIER PSRM: “Suntem in situatia in care Epamedia nu repara statiile, dar in continuare se foloseste de toate cauzele contractuale. Plaseaza publicitate si are venit din aceasta.”

De cealalta parte seful Directiei Locativ Comunale, Petru Gontea spune ca ar fi o ilegalitate daca primaria s-ar implica si ar repara din banii publici statiile private, chiar daca pentru asta au fost alocate 2 milioane de lei din bugetul local pentru 2017. Unica solutie la moment ar fi ca firma sa transmita in gestiunea primariei cel putin 100 de statii de la periferia orasului, care sunt cel mai des vandalizate.

Petru GONTEA, ŞEF DIRECȚIA LOCATIV COMUNALĂ, CHIŞINĂU: “Petrec reparatii la unele statii. Lucreaza acolo unde au comenzi pentru publicitate, ei castiga in baza instalarii publicitatii la statii.”

Directorul firmei, care a luat in gestiune mai toate statiile din oras se plange ca a ajuns in pragul falimentului din cauza ca pe unele trebuie sa le repare si de trei ori pe saptamana, iar cheltuielile se ridica la peste 150 de mii pentru o unitate.

Ion POPA, DIRECTORUL COMPANIEI: “Eu cred ca noi o sa gasim un numitor comun cu primaria. Noi o sa ne putem sa permitem sa reparam o statie pe parcursul unui an, iar in cazul in care se vandalizeaza de doua, trei ori pe saptamana chiar suntem in imposibilitate.”

Potrivit Directiei Locativ Comunale din cele peste 300 de statii din capitala, 120 au nevoie de reparatie urgenta. Deocamdata o solutie nu a fost gasita, urmeaza ca functionarii din primarie si seful in gestiunea carora se afla statiile sa gaseasca un punct comun.