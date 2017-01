Ramas orfan si in grija bunicilor dupa explozia din cafeneaua la Soacra. Povestea unei familii care crede ca tragedia nu a zdruncinat sistemul corupt. Pozitia autoritatilor e alta - VIDEO

Octavian are patru ani si de un an este orfan. Mama sa, care il crestea de una singura, a murit la 11 zile dupa explozia de pe 9 ianuarie. Micutul a ramas in grija bunicilor. Baietelul a acceptat cu greu, dupa lungi sedinte la psiholog, faptul ca mama sa nu mai este.

Angela Oprea lucra la tejghea in cafeneaua La Soacra. Un perete subtire o despartea de butelia de gaz care a facut praf localul in cateva secunde. La 25 de ani tanara se angajase ca sa-si poata intretine copilul. Primea 2 mii de lei pe luna si lucra in conditii dezastruoase.

Fratele sau, Sergiu, intrase pentru cateva minute sa ia masa. N-a mai apucat. La 22 de ani tanarul s-a pomenit cu invaliditate de gradul doi si nu se poate angaja.

Alte doua angajate, bucatarese in local au murit dupa explozie - s-au stins la fel ca Angela - in spitalul din Bucuresti. Una din ele a lasat orfane trei fete. Deflagratia a luat si viata unui vizitator, intrat pentru un pranz obisnuit. Iar 12 oameni au fost schiloditi.





Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “In interiorul localului se mai vad inca urmele incendiului. Cafeneaua a fost inchisa imediat dupa exlozie si doar denumirea mai arata ca aici a fost candva La Soacra. Dupa tragedie autoritatile au declansat o serie de controale si au constatat ca doar doua localuri din piata centrala activau cu butelii de gaz."





Tragedia s-a produs ca o explozie intr-un sistem putred de corupt. Administratoarea a recunoscut ca a dat mita unor functionari, iar acestia au inchis ochii la diferite nereguli.





Vlad GUZIC, PROCUROR: “1000 de lei au ajuns la angajatul de la Serviciul Situatii Exceptionale, cate 200 de lei de fiecare vizita. 200 de lei la specialistul de la Centrul de Sanatate Publica si 200 de lei ar fi cerut angajata de la directia comert.”





Astfel o butelia de gaz care nu trebuia sa se afle acolo a stat in local mai bine de 20 de ani. Avocatul celor doi administratori, sot si sotie, spune ca acestia pur si simplu nu stiau ca e interzis ca butelia de gaz sa fie in interior.





Ambii au fost condamnati de Judecatoria Centru ea la patru ani si o luna de inchisoare, el - la sase ani de inchisoare. Dintre functionari – cel de la Serviciul Situatii exceptionale a fost condamnat la sase ani de inchisoare, specialistul de la Centrul de Sanatate Publica la 2 ani de inchisoare cu suspendare.





Iar angajata de la directia comert a fost achitata, fiind pedepsita doar cu o amenda de doua mii de lei pentru luare de mita si cu interdictia de a ocupa functii pubice timp de doi ani. Dar pentru ca a atacat sentinta, lucreaza in continuare la directie.





Ludmila BOŞCĂNEAN, ANGAJATĂ DIRECȚIA COMERȚ: „Ati pretins mita? Dar dvs cum credeti? Vreau sa stiu de la dvs cum a fost. Eu daca dadeam mita nu lucram 30 de ani la directie.”





Explozia de la cafeneaua La Soacra a ridicat discutii aprinse despre coruptia si iresponsabilitatea in randurile functionarilor. Ca sa demonstreze ca sunt curati ca lacrima primarul capitalei si pretorul sectorului centru demis si repus in functie, Oleg Poiata, au sarutat o icoana.





Discutii care s-au potolit la scurt timp de parca nimic nu s-a intamplat. Solicitat de noi sa vorbim la acest subiect, primarul capitalei ne-a spus ca nu este disponibil si l-a delegat pe Mihai Moldovanu.





Mihai MOLDOVANU, ŞEFUL DIRECȚIEI COMERȚ: „Functionarii au fost avertizati si eu cred ca toti au devenit constienti dupa aceasta tragedie si asa ceva nu se va mai intampla.”





Rudele celor care au suferit, sunt, insa, sceptice la astfel de promisiuni. Dupa tragedia din cafenea primaria a achitat despagubiri in valoare de peste un mln 600 de mii de lei pentru 13 victime.