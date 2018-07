Ramasite din caruta in care se aflau cele opt persoane, dintre care patru s-au stins pe loc, imprastiate peste tot si urme de frana pe cativa metri de sosea. Cum arata locul in care s-a produs tragedia de la Leuseni - GALERIE FOTO

Am gasit urme de frana pe cativa metri din soseaua Chisinau - Leuseni, acolo unde noaptea trecuta un sofer de 34 de ani a intrat cu masina intr-o caruta in care se aflau opt oameni. Tot in zona in care s-a produs tragedia sunt si ramasite din caruta.

In urma impactului extrem de violent, patru persoane s-au stins pe loc - trei copii de 4, 5 si 16 ani si o tanara de 25 de ani.

Celelalte patru persoane - un tanar de 18 ani, altul de 28 de ani si doua tinere de 21 si 26 de ani au fost transportate la spital in stare grava. Tanarul de 28 de ani se afla in coma.

Soferul de la volanul automobilului a fost retinut.

Autoritatile au initiat un proces penal.