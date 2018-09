Cum s-a schimbat traseul politic al alesilor locali pe numele carora au fost initiate dosare penale \ Raport - Ziarul de Garda

Doar 9% din cauzele intentate in perioada 2015-2018 asupra reprezentantilor Autoritatilor Publice Locale au fost examinate in instantele de judecata, in timp ce celelalte au fost incetate, clasate, fie s-a refuzat pornirea urmaririi penale. Datele sunt prezentate in cadrul unui raport elaborat de Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS), scrie ZdG.md.