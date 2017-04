Raport de audit: Gestionarea proasta a sistemului de monitorizare video a traficului rutier a dus la prejudicii de 250 de milioane de lei si aproape 28 de mii de procese verbale anulate - VIDEO

Potrivit raportului, cele 27 de mii 928 de amenzi ar fi fost pur si simplu sterse din baza de date de catre angajatii MAI. Alte cateva milioane de lei nu au ajuns in bugetul statului pentru ca cei care au incalcat regulamentul nu si-au platit amenzile la timp, iar termenul de prescriptie a expirat. O alta abatere ar fi si faptul ca gestionarii ar fi falsificat unele date in procesele verbale.

Veaceslav UNTILA, PRESEDINTE CURTEA DE CONTURI: “Am gasit cate o suta de puncte de penalizare atribuite unor oameni care nici nu detin permise.”

Membrii Curtii de Conturi sustin ca jumatate din banii incasati in urma amenzilor platite ajungeau in buzunarele agentilor economici. In ianuarie, Ziarul de Garda scria intr-o investigatie ca grupul de afaceristi care a stat in spatele acestor incalcari, ar fi fost condusa de catre deputatul PLDM, Victor Rosca. Astazi si membrii Curtii de Conturi au mentionat acest lucru, insa nu au dat nume.

Solicitat de Pro Tv, deputatul Victor Rosca a declarat ca s-ar fi implicat in acest proiect, insa nu ar fi avut nici un profit in urma acestuia, ci doar l-a sprijinit civic . Actualii reprezentanti ai Centrului Unic de Monitorizare sustin ca urmeaza sa repare greselile din trecut.

Sistemul de monitorizare a traficului rutier a fost implementat in 2012. Camere video au fost instalate in 41 de intersectii din capitala si alte 21 in intersectiile din tara. Din noiembrie 2015, monitorizarea video a traficului a fost sistata in raioane.