Raportul Kroll manipuleaza societatea invinuindu-l pe Ilan Sor de furtul miliardului. Declaratiile avocatului primarului din Orhei, care ii reprezinta interesele acestuia in Marea Britanie - VIDEO

James RAMSDEN, AVOCAT: “Raportul se concentreaza aproape in totalitate asupra persoanei lui Ilan Sor, in pofida dovezilor concludente disponibile despre implicarea in frauda a altor persoane bine cunoscute in Moldova, despre care se cunoaste ca au beneficiat de pe urma acestei fraude. Kroll a ignorat sentintele de condamnare a fostului prim-ministru Filat si a lui Veaceslav Platon.”

James Ramsden ii apara interesele primarului de Orhei la un tribunal din Marea Britanie, unde din numele lui Sor a fost depusa o plangere pe numele companiei Kroll pentru defaimare.

Primul raport Kroll a fost publicat de Andrian Candu pe blogul sau, care arata ca grupul Sor ar fi fost principalul beneficiar al banilor disparuti din cele 3 banci. A doua investigatie ar urma sa dezvaluie numele beneficiarilor furtului miliardului, insa a fost publicata deocamdata doar o sinteza, care nu contine nici un nume.