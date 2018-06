Raportul prezentat de Promo-Lex: „Cele mai multe concerte au fost organizate de PD, Partidul Sor, dar si de socialisti, iar democratii au cele mai multe cheltuieli neraportate pentru deplasarile peste hotare” - VIDEO

CONCERTE ANUL 2017

PDM – 34 concerte

PPS – 10 concerte

PSRM – 8 concerte

Lider in organizarea concertelor anul trecut este fost partidul democrat. PD a organizat 34 de concerte. Nu s-a lasat nici Partidul Sor care a pus la punct 10 concerte, iar socialistii au 8 concerte la activ.

La invitatia democratilor au cantat atat artisti de la noi, precum Adriana Ochisanu, Olga Ciolacu sau Igor Cuciuc, cat si de peste hotare. Potrivit celor de la Promolex, Partidul Sor a organizat in mare parte concerte pentru persoanele in etate unde au evoluat Igor Cuciuc, Ian Raiburg, dar si alti artisti.

In schimb, la concertele fastuoase organizate de socialisti au cantat interpreti din Rusia precum Grigori Leps, formatia Gradusi, Dj din Romania, dar si artisti de la noi: Vitalie Dani, Ian Raiburg, precum si corul bisericesc de la manastirea Curchi.

PD-ul se afla si in topul cheltuielilor neraportate la CEC pentru deplasarile peste hotarele tarii.

DEPLASARI PESTE HOTARE, PDM

Cheltuieli raportate la CEC – 754 639 LEI Cheltuieli estimate de Promo-lex – 39 655 144 LEI



Anul trecut partidul a raportat la CEC peste 750 de mii de lei cheltuiti de deplasari in afara tarii, in timp ce Asociatia Promo-lex a estimat cheltuieli de 52 de ori mai mari, cifra ajungand la peste 39 milioane de lei. Cele mai multe deplasari, democratii le-au avut in SUA si UE. “

CHELTUIELI PENTRU DEPLASARI PESTE HOTARE, PSRM

Cheltuieli raportate la CEC – 0 LEI Cheltuieli estimate de Promo-lex – 426 232 LEI



Desi au avut cele mai multe deplasari peste hotare, socialistii nu au raportat niciun leu la acest capitol. Cheluielile sunt, totusi, mai mici fata de cele ale partidului democrat - 400 de mii de lei, potrivit estimarilor Promo-lex. Cele mai multe calatorii au fost in Federatia Rusa.





CHELTUIELI PENTRU DEPLASARI PESTE HOTARE, PCRM



Cheltuieli raportate la CEC – 76 131 LEI Cheltuieli estimate de Promo-lex – 222 327 LEI

Tot in Federatia Rusa, dar si in China au fost comunistii. Acestia au raportat la CEC peste 76 de milioane de lei cheltuiti, iar Promo-Lex a constatat ca de fapt este vorba de 200 de mii de lei.”

Si alte partide precum PPDA, PN, PUN, Partidul SOR au raportat zero cheltuieli, asta desi au folosit zeci de mii de lei pentru deplasarile in afara tarii.

Si in cazul banilor alocati pentru sedii diferenta este mare intre sumele raportate la CEC si cele afisate de Promo-Lex. Astfel, democratii spun ca au doar 15 sedii pentru care au cheltuit doar jumatate de milion de lei, PROMO LEX sustine ca de fapt suma se ridica la peste un milion si jumatate de lei. Iar in cazul comunistilor diferenta este de 600 de mii de lei.

Expertii asociatiei spun ca legislatia care se refera la finantarea partidelor contine o multime de lacune.

Pavel POSTICA, DIRECTOR PROMO-LEX: “Sa publice datele privind suma donata, identitatea donatorului.”

Ei considera ca limita de donatii care pot fi varsate in bugetele partidelor trebuie microrata.

“Finantarea paridelor politice” a fost realizat in cadrul unui program finantat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID).