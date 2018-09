Raportul prezentat de SIS in Parlament este unul vag si lipsit de argumente. Asta spun deputatii PLDM, Maria Ciobanu si Iurie Tap, care au fost prezenti la auderile din Legislativ - VIDEO

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Raportul a fost prezentat de parca era copiat din manualele de istorie de la scoala de pe vremea lui stalin, eu nu am vazut nici un motiv serios pentru ca cei 7 profesori sa fie expulzai si inca in asa mod, s-a evitat raspunsurile exacte din partea deputatilor, s-a mimat eu nu am avut raspuns la nici o intrebare.”

Aceeasi parere o are si liberal-democratul Iurie Tap, prezent si el la audierile de ieri din Parlament.

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "A fost prezentat un raport destul de amplu, dar tot atat de irelevant, si tendentios pentru ca pe noi si opinia publica ne intereseaza daca a fost respectat dreptul omului sau nu la acest subiect sis nu au raspuns."

Iar deputatul PSRM, Anatol Labunet a refuzat sa ne spuna ce motive si ce probe au fost prezentate ieri in timpul audierilor, insa sustine ca...

Anatol LABUNEȚ, DEPUTAT PSRM: "Nu s-au respectat cerintele procesului. Conform Conventiei noi trebuia sa le oferim dreptul de a alege tara unde vor sa primeasca azil politic. - Care au fost motivele? - Eu nu pot sa va spun, voi intelegeti de ce.”

Am incercat sa obtinem un comentariu si de la deputatul PD, Constantin Tutu, care face parte din comisia de securitate parlamentara, acesta insa nu a vrut sa ne spuna nimic.

Ieri, in cadrul unei sedinte la Parlament, reprezentantii SIS au fost audiati si au prezentat raportul cu privire la cei 7 cetateni turci expulzati. Ulterior, intr-o conferinta de presa, presedintele Legislativului, Andrian Candu a spus ca expulzarea nu are nicio legatura cu guvernarea din Moldova si ca nu s-a facut la comanda autoritatilor din Turcia.

Joi, mai multe persoane din conducerea liceului moldo-turc Orizont, printre care si directorul institutiei au fost declarate indezirabile si expulzate din Moldova pentru ca ar avea legatura cu o grupare islamista.