Rasturnare de situatie in cazul femeii care a luat un credit de 92 de mii de lei de la banca si a fost jefuita chiar la iesire din institutie. Totul a fost pus la cale de iubitul ei. Ultimele detalii

Potrivit politiei, in schema de escrocherie este implicat iubitul femeii. Acesta a convins-o sa accepte ca fiind garant, in schimbul obtinerii un credit de la banca pe numele sau, in suma de 92.000 lei.

Odata ce a obtinut suma de bani, la iesirea din banca, doi prieteni ai concubinului au inscenat un jaf.

Tanarul de 26 de ani, impreuna cu cei doi prieteni ai sai, i-au furat geanta cu bani si s-au facut nevazuti.

Politia se afla pe urmele celor trei infractori, pentru a fi retinuti si trasi la raspundere conform legislatiei.

Totul s-a intamplat la Botanica in dupa-amiaza zilei de ieri.