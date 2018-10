Rasturnare de situatie in cazul fetei de 9 ani din capitala, data disparuta de mama sa. Copila si-ar fi inscenat rapirea ca sa ceara bani de la parinti. Cine a ajutat-o sa puna la cale totul

Politia spune ca fetita de 9 ani ar fi fost rapita de un individ care deja a si fost retinut, iar copilul a fost intors aseara familiei. Oamenii legi nu dau insa detalii despre cine este suspectul si cum s-a intamplat totul precizand ca vor veni cu mai multe informatii luni, intr-o conferinta de presa.





Intre timp, pe unele site-uri de stiri a aparut informatia precum ca totul ar fi fost pus la cale de minora si de fratele acesteia, in varsta de 16 ani pentru a cere in schimb bani de la parinti.





Politia, insa, nu a putut confirma aceasta informatie. Minora a disparut miercuri in timp ce se juca in curtea blocului. Vazand ca nu se intoarce acasa rudele au cerut ajutorul politiei, dar si al oamenilor pe internet ca sa o gaseasca.