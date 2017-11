Rata de participare la referendumul de demitere a primarului general, la ora 12:00, e de trei ori mai mica decat rata de participare la scrutinul II al alegerilor locale din 2015

UPDATE 13:00





28 iunie, al doilea tur, alegeri locale 2015

ora 13:00 - 27,56%

19 noiembrie, referendum 2017

ora 13:00 - 9.3%

Atunci, pe 28 iunie, potrivit datelor furnizate de CEC la ora 12:00, rata de participare la vot a fost de 21.5 la suta.

Astazi, 19 noiembrie, pana la 12:00, la referendumul pentru demiterea primarului general au participat 6.83 la suta din cei inscrisi in listele electorale.

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. In total, in municipiul Chisinau sunt 307 birouri electorale.

In listele electorale sunt inscrise 629 838 de persoane. Pentru ca referendumul sa aiba loc, la el trebuie sa participe 216 733 de alegatori. Iar ca Dorin Chirtoaca sa fie demis din functie, pentru revocarea sa trebuie sa se pronunte 163.571 de persoane, adica tot atatia oameni cat l-au sustinut in scrutinul din 2015, plus unul.