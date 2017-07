A plouat puternic in Chisinau, transformand strada Albisoara intr-un adevarat lac. Un sofer a ramas blocat in apa cu masina - VIDEO

Grabit in drum spre munca, Sergiu Golovatii s-a incumetat sa treaca prin lacul de jumatate de metru de sub pod. A ramas blocat cu masina in mijlocul drumului si cu apa pana la brau. Asa ca in loc de serviciu, a ajuns la un service auto.

Sergiu GOLOVATII, SOFER: “M-am bagat ca pana la mine au mai trecut masini, iata eu primul am ramas in drum. Am mers si a nimerit apa in motor si iata m-am oprit in drum.”



Ca de fiecare data, gurile de canalizare de pe strada Albisoara nu au rezistat in fata ploii.

Ulterior, politia a inchis zona pentru circulatie, iar soferii mai grabiti au facut o cursa of-road sub pod.

“Am mers cum am putut.”



Si pentru ca circulatia a fost oprita, la scurt timp s-au format ambuteiaje, iar oamenii au intarziat la serviciu.

“C-am dificil, asa si nu s-a mai rezolvat problema sub pod, o gura de ploaie si gata nu mai putem merge mai departe.”



Infuriati de-a binelea au fost taximetristii, care nu puteau lua comenzi noi si stateau blocati in trafic cu tot cu pasageri.

“Intarziem, dar nu avem ce face, nu ajungem la timp si avem probleme. Nu pooate sa faca ordine in oras, in zadar mai stau acolo sus, mai bine ar sta afara.”

Apa s-a acumulat si in apropiere de spitalul Republican.



Nici accidentele nu au lipsit. Pe Gheorghe Asachi, un sofer a lovit o masina din cauza ploii puternice si a vizibilitatii reduse.

“Vinovat se face soferul, care nu a respectat distanta, soferul din spate. Ce a facut, o masina din fata mea a franat brusc si am fost nevoita s franez si eu brusc si domnul m-a lovit.”

Cel mai dificil totusi le-a fost pietonilor. Si asa plouati, pe bulevardul Stefan cel Mare, acestia au trebuit sa faca slalom printre baltoace si sa evite noroiul.

“Cineva e de vina ca nu vor sa lucreze. Corect ca ne murdarim uitati-va ce se face. Daca vrem frumos trebuie si incomoditati sa suportam.”

“Nu este nici o iesire ca sa mergi okey si sa nu te murdaresti.”

“ - Cum e sa mergi in ghetute albe pe asa glod? - Foarte bine, sigur le murdaresc le spal, nici o problema.”

Potrivit celor de la Spatii Verzi, pe strada Ion Pelivan cateva crengi s-au prabusit peste o masina, avariind-o. Copaci nu au cazut.