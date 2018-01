Razboiul dintre liberali si Silvia Radu continua. Consilierii PL au acuzat-o pe aceasta ca nu a reusit sa curate orasul de zapada dupa ultima ninsoare. Radu le da replica - VIDEO

Ion CEBANU, CONSILIER PL: „A nins acum o saptamana. Pana astazi in afara de arterele principale, curtile de blocuri, arterele secundare nu s-a intervenit deloc. Este o situatie grava. Avem peste 200 de cazuri inregistrate la Urgenta. Principalul vinovat e madam radu de sutele de cazaturi. Vreau pentru comparatie sa va amintesc, cand au fost intemperiile din aprilie si orasul a fost paralizat, domnul Chirtoaca a reusit sa-l deblocheze in 24 de ore.”

Silvia Radu a raspuns prin comunicat la care a atasat si cateva poze in care prezinta cum arata capitala anul trecut dupa cateva zile de deszapezire, cand la carma primariei era Dorin Chirtoaca, si cum au fost curatate strazile acum. Radu s-a laudat ca in premiera s-a intervenit in curtile de blocuri si a fost evacuata zapada de pe drumuri, acuzandu-i pe liberali ca nu au cumparat utilaje de deszapezire, deoarece erau preocupati de scheme de coruptie.