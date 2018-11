Razboiul vazut prin obiectivul camerei de fotografiat. O expozitie numita “Razboi dupa Razboi”, inaugurata la Soroca - VIDEO

Razboiul vazut prin obiectivul camerei de fotografiat. O expozitie numita “Razboi dupa Razboi” a fost inaugurata ieri la Soroca. Este vorba despre o colectie de 200 de fotografii in care poate fi vazuta drama familiilor destramate in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Imaginile aproape sterse, au fost surprinse in timpul luptelor duse de poporul lituanian impotriva regimului sovietic.