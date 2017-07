Razbunare sau incident? Un Mercedes, parcat pe o strada din centrul capitalei, facut scrum azi-noapte: focul a ajuns si la o Toyota care a fost mistuita pe jumatate - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, incendiul a avut loc pe strada Ismail din centrul capitalei. Un Mercedes si o Toyota au luat foc din motive necunoscute.

"Primul apel la pompieri a parvenit la ora 2:40. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale. Un Mercedes a ars in totalitate, iar flacarile s-au extins si la o Toyota, care a ars in proportie de 40%. In urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Urmeaza stabilim toate circumstantele producerii incendiului.", a declarat ofiterul de presa al DSE, Diana Turcanu - Tutu.