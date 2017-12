O razie de rutina pe strazile din capitala a lasat zeci de soferi, care si-au parcat masinile neregulamentar, fara placute de inmatriculare: "Unde sa parcam? Nu se poate de facut asa". Toti au luat si amenda - VIDEO

“Trebuie de gasit solutionarea problemei, dar nu a pune pe umerii cetatenilor in fiecare zi. Dumneaei Silvia Radu nu are nici o solutie, singura anunta despre asta in gura mare, dar de aici incepe a amenda pe toata lumea, nu se poate asa de facut. “

Soferii prinsi pe picior gresit au ramas fara placuta de inmatriculare la masina, au primit o amenda de 750 de lei si trei puncte de penalizare. Fapt ce i-a indignat pe unii.

“Unde sunt aici locuri libere? Faceti locuri pentru a ne parca masinile, dupa asta o sa facem tot cum trebuie. -Cadou inainte de sarbatori? Da, mersi mult!”

Alexandru MATVEI, INSPECTOR DE PATRULARE: “-Ce amenda a primit? 15 unitati contraventionale, adica 750 de lei si trei puncte de penalizare. Indicatorul arata oprirea interzisa.”

Soferii au gasit tot felul de motive pentru ca au parcat neregulamentar.

“-Ati parcat neregulamentar? -Da! -Din ce motiv? -Am mers acolo pentru 5 minute.“

Revoltati au fost si conducatorii care locuiesc in zona, chiar daca nu au fost sanctionati.

“Aici este casa foarte mare, noi avem o problema. Uitati-va parcare de 40 de masini. Masina mea a fost parcata fix acolo."

”Oare e legitim asta? Cine o adus-o si pe asta la primarie? E legitima ea ca sa faca reguli. Merg prin tot orasul asta si nu am unde parca, sa fie cu plata la urma urmei.”

Drumarii se plang ca din cauza masinilor parcate neregulamentar practic este imposibil de curatat drumurile, mai ales dupa ce ninge.

Ion CAZACU, SEF SERVICIU SECURITATEA CIRCULATIE: “Dupa cum vedeti, aici avem parcat camion care incurca la salubrizarea partii carosabile de catre masinile speciale ale intreprinderii si tot odata in caz de necesitate nu pot interveni masinile specializate in deszapezire.“

Asa ca seful de la Exdrupo a depus mai multe sesizari la politie. Oamenii legii vor face razii si in urmatoarele zile.