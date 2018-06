ANRE s-a conformat deciziei instantei - raman in vigoare preturile vechi. Cat vor costa benzina si motorina in urmatoarele cel putin doua saptamani

Contactati de Pro TV, responsabili de la ANRE au spus ca au primit in aceasta dimineata decizia Judecatoriei Chisinau, cu sediul la Buiucani. Institutia si-a suspendat propriul ordin privind stabilirea noilor preturi plafon. Astfel, pretul carburantilor va ramane la nivelul din ultimele 4 saptamani.

Acestea sunt preturile care ramas valabile cel putin in urmatoarele doua saptamani:

Aseara, Ministerul Economiei a cerut in instanta ca decizia ANRE de majorare a preturilor sa fie anulata si tot aseara aceasta s-a expus si a adimis cererea celor de la Economie.

Ieri, ANRE a afisat noi preturi plafon la carburanti. Astfel ca benzina s-a scumpit, insa era sub pragul stabilit de ANRE acum doua saptamani si ulterior anulat la sugestia premierului Pavel Filip.

Pe parcursul ultimei luni, preturile carburantilor au fost in centrul atentiei din mai multe motive. Pe data de 29 mai, Agentia pentru reglementari in energetica a majorat plafonul maxim pentru preturile combustibililor. Mai multi automobilisti au inceput sa se revolte pe retelele de socializare si sa se indemne sa iasa la protest. Premierul Pavel Filip a sugerat ANRE sa-si suspende decizia prin care benzina si motorina s-au scumpit, iar Agentia s-a conformat imediat. Protestul totusi a avut loc, insa prim-ministrul a fost criticat de analisti si experti ca s-a implicat in activitatea ANRE - institutie care, legal, trebuie sa fie autonoma si independenta.

Preturile stabilite pe 16 mai au ramas pentru o luna intreaga. Ieri, 12 iunie, ANRE a aprobat un nou plafon - mai mare decat cel din 16 mai, dar mai mic decat cel anulat la sugestia premierului. In plus, Agentia a difuzat si un comunicat in care arata cat revine impozitelor, pretului de import si veniturilor benzinariilor in costul carburantilor.

Totusi, in seaza zilei de ieri Ministerul Economiei a difuzat un comunicat prin care anunta ca a contestat in judecata - asta fiind deja procedura legala - decizia ANRE si a cerut instantei sa suspende imediat actiunea hotararii Agentiei pana cand se va stabili daca preturile trebuiau majorate sau nu. Magistratii s-au pronuntat neobisnuit de repede si au suspendat documentul emis ieri de ANRE.

Intre timp, cativa soferi au organizat aseara un mic protest in Piata Marii Adunari Nationale, pronuntandu-se impotriva scumpirii carburantilor.