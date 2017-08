Reactia "Bercut" privind agentii de paza care ar fi batut mar un sofer din capitala: "Masina a fost deteriorata de catre agresor"

"In urma aparitiei in presa a informatiilor cu privire la implicarea agentilor Bercut la ”bataia unui sofer care nu a achitat taxa de parcare”, ne vedem obligati sa venim cu o reactie. In data de 17 mai 2016, a fost activat butonul de alarma la parcarea Hotelului National de pe bulevardul Stefan cel Mare. Unul dintre angajatii parcarii, in varsta de 70 de ani, nu a putut tine piept unui individ agresiv. Ajunsi la fata locului masina grupei de interventie rapida Bercut a fost deteriorata de catre agresor, care cu propriul automobil a lovit de mai multe ori masina de interventie, dupa care s-a ascuns in hotel. Agentii de paza de la Bercut au inceput cautarile prin intunericul cladirii deteriorate. In virtutea noilor circumstante a fost sesizata politia, care s-a alaturat cautarilor. Dupa doua ore, individul a fost gasit de agentii de paza de la Bercut care au actionat confrom Legii nr. 283 din 4 iulie 2003, privind activitatea particulara de detectiv si de paza, articolul 28, privind conditiile de aplicare a fortei fizice, a mijloacelor speciale si a armei de foc.", scrie agentia de paza pagina de facebook.

Ieri, Procuratura Generala a anuntat ca a finalizat urmarirea penala si a expediat dosar in instanta de judecata, iar daca gardienii vor fi recunoscuti vinovati ei risca pana la 8 ani inchisoare.



Potrivit actului de acuzare, intocmit de procurori, deplasindu-se, la semnalul de alarma, declansat pe 17 mai 2016, la o parcare din preajma unui hotel de pe bulevardul Stefan cel Mare din capitala, gardienii l-au snopit in bataie pe un sofer, care si-ar fi parcat automobilul fara a achita taxa de parcare.

Potrivit materialelor, agentii au dat cu spray lacrimogen si l-au lovit pe sofer cu picioarele si cu bastoanele. In urma loviturilor, victima s-a alesc cu: trauma cranio-cerebrala inchisa, fracturi ale coastelor si ale oaselor nazale, metacarpiene, excoriatii la nivelul bratului drept, precum si alte traumatisme.

Potrivit procurorilor, victima nu opunea rezistenta si nu comitea careva actiuni ilegale la momentul retinerii, astfel incat aplicarea violentei de catre cei de la „Bercut-Grup”, fiind ilegala.

Amintim ca, acum doi ani, un alt agent de paza din cadrul aceleiasi organizatii de paza a fost condamnat pentru actiuni similare la 5 ani inchisoare, cu executare, pentru comiterea torturii si vatamare intentionata grava a integritatii corporale a unui tinar care sparsese un geam intr-o sala de jocuri de noroc. De asemenea, agentul a fost privat de dreptul de a exercita functii sau activitati ce tin de paza timp de 4 ani.