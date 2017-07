Reactia Fly One, dupa ce aeronava cu zeci de moldoveni la bord, care trebuia sa ajunga din Heraklion la Chisinau, a efectuat mai multe cercuri deasupra marii: "Incidentul a avut loc din cauza unui semnal la sistemul de comanda"

Comunicatul companiei Fly One





Dragi pasageri,tinem sa va comunicam ca ieri, 02.06.2017, aeronava de tip Airbus A320, care opera zborul direct cu destinatia Heraklion - Chisinau, numarul rutei 5F 412, a aterizat pe aeroportul international ”Nikos Kazantzakis” imediat dupa decolare.Toti pasagerii care se aflau la bordul navei sunt in siguranta, lor oferindu-se cazare şi hrana. Incidentul a avut loc din cauza unui semnal parvenit de la sistemul de comanda al aeronavei, care a impus necesitatea unor verificari suplimentare. Desi este o situatie neprevazuta, in acest caz, este o procedura obişnuita care vizeaza securitatea pasagerilor si siguranta aeronautica. Astfel, echipajul aeronavei care este unul profesionist, a decis sa revina in aeroport unde nava este supusa unor verificari tehnice suplimentare.La bordul aeronavei se aflau 170 de pasageri care au fost cazati si asigurati cu produse alimentare, ei urmind a fi transportati la Chisinau astazi, 03.07.2017.Ne cerem scuze pentru incomoditatile create si promitem sa fim si in continuare alaturi de voi.

Astazi pasagerii intampina din nou probleme cu aceeasi companie, cursa Chisinau-Moscova operata de Fly One se retine, iar calatorii sunt revoltati ca asteapta de mai multe ore pe Aeroportul din Chisinau.

Imaginea a fost trimisa pe adresa de email a redactiei.

"Chemati administratia Aeroportului. Nu primim nici o explicatie!", spun oamenii.

Ieri, a fost panica pentru mai multi moldoveni care ar fi trebuit sa ajunga de la Heraklion la Chisinau. Cursa Fly One cu care calatoreau a facut cale intoarsa, pe aeroportul din capitala insulei Creta. Pilotul a sesizat probleme tehnice la bordul aeronavei asa ca a decis, dupa o ora de zbor, sa se intoarca din drum.

Potrivit unui pasager, avionul cu aproximativ 170 de persoane la bord a decolat ieri in jurul orei 12 de pe aeroportul Heraklion. Dupa o ora de zbor, pilotul ar fi anuntat ca are probleme la sasiul din fata si s-a intors din drum.

In imaginile de pe site-ul Flight Radar, care permite sa vizualizezi in timp real date despre traficul aerian se observa cum avionul de pe cursa Heraklion-Chisinau a efectuat mai multe cercuri deasupra marii, dupa care a revenit pe insula. Pasagerii spun ca echipajul nici macar nu a incercat sa explice ce s-a intamplat sa-si linisteasca pe oamenii panicati.