Reactia lui Dorin Chirtoaca dupa ce procurorii au solicitat suspendarea lui din functia de primar: "Cer lucruri ilegale. De ce nici pana in prezent nu cereti anularea licitatiei"

Mesajul postat pe facebook:

"Procuratura cere lucruri ilegale!

1. Suspendarea din functie a subsemnatului o poate face numai instanta de judecata (art. 33 alin. 1) si 2) din Legea nr. 436), nu Consiliul Municipal Chisinau.

2. Titlul comunicatului este "cauza penala...trimisa in judecata". Cum ati trimis-o sau vreti sa o trimiteti uin judecata, daca luni suntem invitati incepand cu ora 9 sa continuam sa facem cunostinta cu materialele din dosar?

3. Publicati dosarul in intregime sau ridicati interdictia pusa mie de a-l publica. Nu va obositi cu comunicate de presa pline de greseli, cu cerinte ilegale si cu infractiuni "desenate" .

Avizarea certificatelor de urbanism reprezinta o atributie de serviciu, nu un abuz sau o infractiune, iar despre acuzatiile nefondate ale unora, facute ca sa scape ei insisi de pedeapsa, am spus deja zilele trecute. Trebuia sa veniti sa opriti falsificarea licitatiei atunci pe 6 octombrie 2015, este obligatia Dvs. sa opriti o infractiune, daca aveti informatii ca aceasta va avea loc. Or, chiar in dosar sunt rapoartele Dvs. din vara anului 2015 despre pregatirea falsificarii licitiatiei. De ce ati tacut atunci si de ce nici pana in prezent nu cereti anularea licitatiei??? Asta se numeste tainure de infractiuni si complicitate.Concluzia e simpla: daca o institutie cum este Procuratura Generala isi permite sa iasa cu asemenea informatii si propuneri ilegale in public, ramane doar sa deducem ce este prin birouri, cum "lucreaza" cu adevarat. si ce scop urmaresc...Inteleg ca dupa mita (pisica) din dosar procuratura umbla deja si cu mita-n sac."

Astazi, intr-un comunicat de presa, Procuratura Generala a anuntat ca procurorii cer suspendarea lui Dorin Chirtoaca din functia de primar.