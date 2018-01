Reactia lui Dorin Chirtoaca dupa ce Silvia Radu a spus ca vrea sa lichideze mai multe directii si subdiviziuni de la Primarie: "Avem uzurparea puterii in stat". "Trebuie sa aiba in primul rand sprijinul catatenilor" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Orice om care ajunge la carma primariei, trebuie sa aiba in primul rand sprijinul catatenilor, cu atat mai mult daca pune problema de reforme si reorganizari. Daca lucrurile se doresc a fi desfasurate asa cum a anuntat, iar CMC a luat apa in gura, mai ales socialistii, inseamna ca noi avem foarte clar, uzurparea puterii in stat.





Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Fiind implicata in gestiunea acestei organizatii, este ca un mamut cu picioare de lut, cu o sumedenie de directii, care se suprapun, lucreaza in paralel. Avem exact ca in proverbul cu copilul nascut, si cu noua moase, si cu buricul netaiat.”

Prin urmare la urmatoarea sedinta a consiliului municipal, Silvia Radu va propune lichidarea a cel mult patru directii din cele 14 existente, printre care Directia Agriculturii si Directia Socio-Ecologica. Altele ar urma sa fie absorbite.





Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Avem o directie, financiara, si are 5 angajati, si unica functie pe care o are este sa consolideze bugetul. Avem Directia Economie, pe urma avem Directia de gestiune a finantelor, un fel de contabilitate.”