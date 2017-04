Ilan Sor reactioneaza la nota informativa din raportul Kroll: "Nu este vorba de „miliarde“, ci de 600 milioane de dolari SUA. Sper ca compania va confirma ca eu nu sunt beneficiarul nici macar al unui singur dolar din aceasta suma "

Comunicatul emis de serviciul de presa al primarului de Orhei:





"Astăzi, compania Kroll a confirmat pe deplin mărturiile mele în partea ce ţine de suma exactă a mijloacelor băneşti sustrase din cele trei bănci. Aşa cum am susţinut întotdeauna, nu este vorba de „miliarde“, ci de 600 milioane de dolari SUA. Kroll stabileşte foarte clar acest lucru.

Acum, sper că această companie americană va confirma şi faptul că eu nu sunt beneficiarul nici măcar al unui singur dolar din această sumă. Dacă Kroll a fost în măsură să determine valoarea exactă în baza documentelor pe care le-a studiat, atunci ar trebui să stabilească cu uşurinţă şi faptul că eu nu sunt beneficiarul final al acestor bani.

Dacă Kroll este cu adevărat imparţială şi nu conduce investigaţia în interesele cuiva, aceasta va spune clar numele destinatarilor acestor fonduri. Numele meu nu se regăseşte în acea listă. În caz contrar, voi fi nevoit să mă adresez instanţelor internaţionale pentru a demonstra faptul că eu nu sunt beneficiar al niciunui dolar din cele 600 milioane de dolari SUA. Niciunul!

În cazul în care voi fi pus în situaţia să caut dreptatea în instanţă, voi cere de la Kroll milioane de dolari drept despăgubiri pentru daunele morale suferite şi toate mijloacele încasate drept despăgubiri vor fi folosite pentru dezvoltarea Orheiului şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă pensionarii din Republica Moldova", se arata in comunicat.

Astazi, Banca Nationala a mai primit o nota informativa din raportul Kroll. Documentele ar arata ca la furtul miliardului ar fi participat cel putin 75 de companii, care au actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. In urma unei scheme complicate, mai toti banii au fost redirectionati in Republica Moldova. O parte ar fi fost folosita pentru a returna cateva credite, iar 600 de milioane de dolari au fost distribuiti in diferite conturi bancare.

In comunicatul BNM, se mai spune ca in investigatia Kroll figureaza numele a aproximativ 40 de oameni, care ar fi primit bani sau ar fi implicati in frauda bancara. Cine sunt insa nu se stie. Compania Kroll a inceput investigatiile in luna februarie 2015.