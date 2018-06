Reactia lui Nastase, dupa ce ieri politia a anuntat ca centrul capitalei a fost blocat din cauza unui protestatar, care a agresat un sofer: "Politistii americani se tavalesc de ras cand ii vad pe ai nostri"

Andrei NASTASE, PRMAR ALES: "Am un mesaj catre politisti: mergeti acasa cuprinditi-va nevestele, iubitele si ganditi-va in ce lux traieste Jizdan, Cavcaliuc. Voi traiti in camine insalubre si cu salarii de 4 mii de lei.

Politistii americani se tavalesc de ras cand ii vad pe ai nostri. Oare voi nu vedeti ca este o facatura de politisti de proasta speta, sunt jalnici. Cum din cauza unui om sa blochezi intreg orasul? Este o facatura."

Ieri, circulatia rutiera in centrul capitalei a fost blocata, din cauza unui protestatar, care, potrivit IGP, a agresat un sofer in trafic. Asta au anuntat oamenii legii, printr-un comunicat postat pe facebook. Tot politia a publicat si imagini cu incidentul.