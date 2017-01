Reactia lui Traian Basescu, dupa ce Dodon a semnat un decret prin care ii retrage cetatenia RM: "El e pro-moscovit, vrea refacerea URSS, eu vreau o Moldova europeana" - AUDIO

Traian BASESCU, EX-PRESEDINTE AL ROMANIEI: "Deocamdata am aflat si eu de la posturile romanesti de televiziune ca presedintele bolsevic Dodon a hotarat sa-mi ridice cetatenia. Este probabil un drept constitutional al presedintelui. O sa vad ce se poate face din punct de vedere juridic, dar pana una alta, Dodon trebuie sa aiba in creier un lucru simplu. El e pro-moscovit, vrea refacerea fostei Uniuni Sovietice, iar eu lupt pentru o Moldova pro-europeana si pro-romaneasca. Diferenta intre mine si Dodon este ca el se duce si linge ghete la Moscova, cat n-au demnitarii moscovici ghete, iar eu vreau RM sa mearga spre vest, acolo unde este locul ei. Acolo unde prosperitatea si nu umilinta este cuvantul de ordine si obiectiv. Dodon vrea o RM si cetateni supusi Moscovei ca si cum nu ar fi citit niciodata o carte de istorie ca sa stie cum moldovenii au fost trimisi in Siberia, peste tot sunt comunitati moldovenesti si cum a fost rusificata RM. RM a inceput un proces de de-sovietizare pe care Dodon cu toate masurile lui nu va putea opri acest proces, iar eu voi fi unul dintre aceea care va lupta pentru ca RM sa mearga spre Europa, spre Romania, eventual spre Unire, pentru ca acolo este locul RM. Voi vedea in ce masura gasesc un avocat la Chisinau care sa atace in instanta decretul lui Dodon."

Traian Basescu a fost cetatean al Republicii Moldova putin mai mult de o luna si jumatate, insa a reusit sa voteze in turul al doilea al alegerilor si a sustinut-o pe Maia Sandu.