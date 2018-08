Reactia Ministerului Sanatatii, dupa ce mai multe mame au mers in fata institutiei si au protestat impotriva diagnozelor false: "Pot face voluntariat in spitalele pentru copii" - VIDEO

Cu picii in carucioare mai multe mame au cerut Ministerului Sanatatii sa ia atitudine pentru ca in spitalele din tara copiilor li s-ar administra abuziv antibiotice si li s-ar pune diagnostice fara sa le fie facute analize. Diana Sopivnic spune ca a trecut printr-o astfel de exeprienta.

Diana SOPIVNIC, MAMA: “Copilul a fost diagnosticat cu pneumonie bilaterala si i s-a dat antibiotic, iar dupa consultarea unui alt medic nu s-a confirmat diagnoza.”

Femeile spun ca din cauza diagnosticelor puse la nimereala, aleg tot mai mult clinicile private. Si familiei Dragomir ii este cunoscuta situatia.

“Nu se stia diagnoza copilului si s-a admnistrat antibiotice.”

Ulterior, cateva mamici au mers sa stea de vorba cu reprezentantii ministerului. Discutiile au durat mai bine de doua ore, in timp ce afara mamicile asteptau alaturi de copiii lor.

“Asteptam un raspuns. E ora 12:15"

Ulterior, dupa ce jurnalistii au insistat, reprezenantii ministerului au iesit in fata mamelor protestatare.

Rodica SCULTELNIC, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL SANATATII: “Mamele s-au oferit de implicarea lor in cadrul spitalelor pe care le va ajuta sa imbunatatim aceasta cultura a comunicarii. Ce masuri vor fi intreprinse? Am indentificat in cadrul grupului de lucru ca mamicile sa identifice grupul de lucru care vor analiza are va revizui protocale clinicii nationatele pentru imbunatatirea comunicarii intre parinti si medici.

Reprezentanta ministerului sustine ca problema este, de fapt, lipsa de comunicare dintre medic si pacient.

Rodica SCULTELNIC, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL SANATATII: “Au cautat a doua parare nu din lipsa de incredere, dar din lipsa de comunicare.”

Acum trei saptamani, medicul Mihai Stratulat a scris ca in doua spitale din Chisinau copiilor li se pun diagnostice false pentru a umfla bugetele institutiilor. Directorii spitalelor au neagat acuzatiile si l-au acuzat pe Stratulat ca ar face marketing neloial pentru clinicile private. Ulterior, ministerul a organizat o comisie care a stabilit ca nu au fost depistate incalcari.