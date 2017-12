Unii au auzit mai demult, altii au aflat abia ieri. Reactia ministrilor care vor pleca din Guvern: "Cum ar fi sa nu accept? Credeti ca e posibil asa ceva?" "Asta este"

Gheorghe BALAN, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: "In primul rand, cred ca se doreste un suflu nou, se doreste o miscare pozitiva inainte. Voi incerca sa ajut noul reprezentant politic . Pe subiectul acesta s-a discutat un pic mai demult. In cazul dat am facut tot ce este posibil pe linia mea si sper ca noul coleg va face la fel. Asta deja va arata timpul. Evaluarea a fost pozitiva. Asta este. Eu nu cedez fotoliu, eu plec si cred ca noul coleg sa se descurce mai bine. Eu cred ca am facut tot ce a fost posibil."

Octavian CALMAC, MINISTRU AL ECONOMIEI: "Foarte bine am primit vestea. Ieri am fost anuntati. A fost o discutie destul de prietenoasa intre colegi, a fost o evaluare si respectiv am primit vestea. Nu cred ca am dat gres in activitatea mea, pur si simplu este o schimbare care a fost decisa de politic. De ce sa regret ca plec?"

Stela GRIGORAS, MINISTRU AL SANATATII: "Bine, si dvs ati auzit multe inainte de aceasta decizie. Auzeam si eu, dar ieri a fost de fapt decizia finala. Ieri s-a discutat, dimineata. Eu cred ca procesul acesta a fost pregatit. Ieri a fost decizia finala si eu sunt ok cu aceasta decizie. Acesta a fost si acceptul meu, sa vin pentru o perioada si sa stau atata timp cat va avea loc fuzionarea celor doua ministere. Ieri am aflat ca trebuie sa parasesc fotoliul de ministru. De ce am acceptat? Da cum ar fi sa nu accept? Credeti ca e posibil asa ceva? Am o cale de intoarcere in societatea civila, acolo de unde am si venit. In acelasi domeniu, domeniu nu-l schimb. Ii doresc sa reuseasa noului ministru.

Vladimir CEBOTARI, MINISTRU AL JUSTITIEI: "Am stiut din timp, am avut o discutie cu colegii. A fost ceva timp. Da de ce sa nu accept aceasta situatie si aceasta decizie. Este o decizie colectiva. Avem multe planuri si au fost luate inainte de aceasta multe decizii. M-au imputernicit cu alte sarcini si o sa aflati la timpul potrivit. Eu am incredere in oricare persoana care vine si se straduie sa-si exercite functia in modul in care noi toti asteptam. Tot timpul sunt regrete, tot timpul iti doresti sa faci ceva mai mult."

Ieri, Plahotniuc a anuntat ca Octavian Calmac, ministru al Economiei, Stela Grigoras, ministru al Sanatatii, Vladimir Cebotari, ministrul al Justitiei, Vasile Batca, ministru al Agriculturii, Andrei Galbur, ministru de Externe si Gheorghe Balan vicepremier pentru reintegrare isi vor parasi fotoliile.

In locul acestora ar urma sa vina:





Iurie Leanca - vicepremier pentru integrarea europeana

Cristina Lesnic - vicepremier pentru reintegrare

Svetlana Cebotari - ministrul Sanatatii

Liviu Volconovici - ministrul Agriculturii

Alexandru Tanase - ministrul Justitiei

Tudor Ulianovschi - ministru de Externe

Chiril Gaburici - ministrul Economiei

Cei 4 ministrii care isi vor pastra portofoliile:

Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne

Monica Babuc, ministrul Culturii, Educatiei si Cercetarii

Octavian Armasu, ministrul Finantelor

Eugen Sturza, ministrul Apararii.