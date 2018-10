Silvia Radu, dupa ce directorul de la Agentia Nationala de Sanatate Publica si-a dat demisia: "A inteles ca nu poate sa conduca aceasta agentie"

Silvia RADU, MINISTRU AL SANATATII: "Femeia a depus cererea la Minister. Pai daca a depus cererea din propria initiativa, atunci ea a inteles ca nu poate sa conduca aceasta agentie. Da, am discutat cand a depus cererea si o sa discutam si dupa, am inregistrat cererea."

Directorul Agentiei Nationale de Sanatate Publica si-a data demisia in aceasta dimineata. Ofiterul de Presa al Ministerului Sanatatii ne-a spus ca Elena Palanciuc a plecat din functie din proprie initiativa.

Elena Palanciuc a fost numita in functia de director al ANSP in februarie 2018. Anterior, aceasta a fost director al IMSP Spitalul raional Orhei, este Doctor în medicină, are studii de masterat în Sănătate Publică şi absolventă a Academiei de Administraţie Publică.

Saptamana trecuta, angajatii Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica s-au plans ca nu si-au primit salariile, asa cum a promis ministra Sanatatii, Silvia Radu.