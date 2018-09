Reactia politiei in cazul participantilor de la Marsul Centenarului care au fost evacuati fortat de catre mascati: "Am primit informatii precum in autobuze se aflau obiecte interzise"

Participantii de la Marsul Centenarului, care au blocat traficul in timpul manifestatiilor de astazi, ar putea fi trasi la raspundere penala. Asta spune politia, care vine cu precizari in cazul unionistilor evacuati fortat de pe soseaua Chisinau - Straseni. Tot politia sustine cele trei autobuze ale manifestantilor au fost stopate de catre autoritati intrucat oamenii legii au primit informatii ca in vehicule s-ar fi aflat obiecte interzise.