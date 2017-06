Reactia premierului Pavel Filip privind cazului de violenta asupra unui copil la o gradinita din capitala

"Grupul intersectorial instituit pentru cercetarea acestui caz urmeaza sa intreprinda masurile care se impun pentru protectia drepturilor copilului. in acelasi timp, vor fi evaluate actiunile managerului institutiei de educatie timpurie, ale educatorului şi ale asistentului educatorului implicati, in conformitate cu prevederile codului etic şi ale cadrului normativ aferent. De asemenea, Premierul a solicitat Ministerului Educatiei sa organizeze o evaluare la scara nationala a tratamentului copiilor in institutiile de educatie timpurie in vederea prevenirii şi identificarii situatiilor efective/ potentiale de risc de abuz, neglijenta sau violenta. in urma evaluarii, autoritatile competente, in comun cu reprezentantii asociatiilor de parinti, ai mediului academic si ai societatii civile vor elabora masuri pentru neadmiterea unor cazuri similare si le vor prezenta in termen de o luna spre aprobare Consiliului National pentru Protectia Drepturilor Copilului.", se arata intr-un comunicat plasat pe site-ul Guvernului.

Cu strigate si lovituri - asa au loc unele lectii pentru prescolari la o gradinita din capitala. Dovada sunt inregistrarile audio, facute pe ascuns, de unul dintre parinti, scrie Rise.md