Reactia Serviciului Vamal dupa ce 11 persoane, printre care si seful unui post vamal, au fost retinute pentru corupere: "A fost dispusa initierea unei anchete de serviciu"

"Serviciul Vamal isi exprima disponibilitatea acordarii suportului necesar organelor de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstantelor producerii ilegalitatilor invocate. De asemenea, mentinem in continuare apelul in adresa societatii de a sesiza autoritatea vamala despre eventualele abuzuri admise de catre colaboratorii vamali prin intermediul Liniei specializate anticoruptie la numarul de telefon (+373 22) 574-111.", se arata intr-un comunicat al institutiei.

Astazi Politia a publicat niste imagini cu retinerea a 11 persoane, printre care si seful unui post vamal.

Potrivit Politiei, timp de trei luni de documentare, ofiterii de investigarea fraudelor economice a INI si procurorii Procuraturii Anticoruptie, au stabilit ca suspectii cu varste cuprinse intre 33 si 58 de ani, domiciliati in capitala, au creat o schema de estorcare sistematica a banilor, estorcand si primind in perioada din 1 iunie 2016 - pana in prezent, sume de bani de la persoanele destinatare ale coletelor postale internationale, care se prezinta pentru a ridica coletele. In schimbul sumelor de bani estorcate si primite, funcţionarii din cadrul Serviciului Vamal, eliberau coletele postale internationale, fara efectuarea controlului vamal propriu-zis şi fara calcularea şi incasarea drepturilor de import pentru acestea. Iar in cazul refuzului destinatarului de a respecta condiţiile formulate de funcţionarii Serviciului Vamal, aferent sumelor de bani solicitate, aceştia ii ameninţa cu tergiversarea procesului de vamuire şi calcularea unei valori exagerate a marfurilor primite prin intermediul coletelor poştale internaţionale. Pe parcursul documentarii, politistii au infaptuit un complex de masuri speciale de investigatii, efectuând mai multe livrari de control sub conducerea Procuraturii Anticoruptie, masura infaptuita de catre investigatorul sub acoperire.

Astfel, la 30 mai 2017, ofiterii Directiei Investigarea fraudelor economice si angajatii Procuraturii Anticoruptie au retinut in flagrant seful Postului Vamal Centru 4 si administratoarea unei companii de posta privata, in urma transmiterii unei sume mari de bani in valuta (dolari SUA). Mijloacele banesti au fost depistate si ridicate din biroul de serviciu al sefului Postului Vamal. in schema frauduloasa, acesta avea rolul de a coordona cu inspectorii vamali din subordine, actiunile de devamare a containerelor cu colete postale, cum ar fi efectuarea controlului superficial si completarea unor chitante de plata mai mici decât cele ce urmeaza a fi achitate pentru devamarea marfurilor, in schimbul unor sume de bani, ca urmare a intelegerii prealabile cu factorii de decizie din cadrul companiilor private ce presteaza servicii postale. Concomitent, au fost efectuate 30 de perchezitii la birourile de serviciu, domicilii si mijloacele de transport ale suspectilor.

Ca urmare a perchezitiilor efectuate, au fost depistate si ridicate listele persoanelor ce au remis colete si trimiteri postale, liste cu datele persoanelor beneficiare de colete, notebook-uri cu informatie ce vizeaza tranzactiile economice, inscrieri de ciorna, baza de date contabila, calculatoare, telefoane mobile, stickuri, contractele cu companii nerezidente, precum si stampila unei entitati economice inregistrate in Israel. De asemenea, au fost ridicate documente vamale, un registru cu inscriptii manuscris, o arma cu teava lisa, trei cartuse calibru 12 mm, detinute ilegal, 18500 lei MDL, 3300 de dolari, 2250 euro, 100 leve bulgaresti, 220 lire sterline, 1820 grivne, 90 roni, 25100 ruble rusesti, 6650 lei, bani proveniti pe urma activitătii infractionale (coruptibile) si 38 masini de cusut de model “Brother” fara careva acte de provenienta, depistate la domiciliul unei persoane civile banuite in infractiunea de activitate ilicita de intreprinzator, implicata in una din schemele frauduloase existente la Post Vamal (Posta). in procesul perchezitiilor, in masa de lucru a unui inspector vamal din cadrul zonei control vamal, in timpul serviciului, a fost depistat un plic cu bani, mijloace financiare care se prezuma ca au fost estorcati de la persoane fizice pentru a nu fi taxati conform legislatiei vamale.

Ca urmare a operatiunei desfasurate, au fost retinute 7 persoane pentru 72 de ore, dintre care: seful Postului Vamal Centru 4 (Posta), trei inspectori vamali ai Postului Vamal Centru 4 (Posta), un operator al Oficiului Postal, doua persoane (administratori a doua companii de Posta privata), altii trei angajati vamali si o persoana civila datorita faptului ca colaboreaza cu organele de drept, sunt cercetati penal in stare de libertate.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala. Conform legislatiei in vigoare persoanele culpabile de ” Corupere pasiva si activa” se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 10 ani.

La moment, fortele de ordine au initiat un complex de masuri de investigatii pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate in aceasta schema.