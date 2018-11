Reactia unui sofer, asistent al unui deputat din Parlamentul de la Chisinau, care a fost oprit de politisti pe o strada din capitala: "- Nu va agitati domnule. - Serios? Mai baiete, eu chem paza de la Parlament, eu o sa te gasesc..." - VIDEO

Atentie, imaginile video contin limbaj licentios.

Din imagni se vede ca, in momentul in care agentii de patrulare ii spun barbatului sa prezinte actele, acesta refuza sa o faca si intreaba politistii daca au vreo dovada ca a incalcat regulile de circulatie. Oamenii legii ii spus ca totul este filmat cu o camera pe care o au atarnata in piept, pe haina, iar atunci soferul incepe sa-si mai tempereze comportamentul, intrebandu-i pe politisti daca au filmat si momentul in care il trag de haine ca sa iasa din masina.

Comunicatul emis de INP:

"Ieri seara, ofiţerii de patrulare care se aflau la menţinerea siguranţei circulaţiei rutiere pe teritoriul raionului Ialoveni au stopat un automobil pentru faptul că şoferul conducea fără a avea centura de siguranţă cuplată. La volanul maşinii s-a dovedit a fi un bărbat de 41 de ani. Imediat după verificarea actelor, conducătorul auto a prezentat ofiţerilor de patrulare legitimaţia de asistent al unui deputat în Parlamentul RM.

În timpul documentării pentru nerespectarea RCR, şoferul manifesta un comportament neadecvat, jignind premeditat onoarea şi demnitatea angajatului Poliţiei. Pentru încălcarea comisă în traficul rutier şi cuvintele necenzurate aduse în adresa ofiţerilor de patrulare, necuplarea centurii de siguranţă, neîndeplinirea cerinţelor agentului de patrulare şi ultragierea lui, şoferul a fost documentat şi i-a fost aplicată o amendă.



Inspectoratul Naţional de Patrulare menţionează că nu va tolera un astfel de comportament din partea conducătorilor auto care încalcă, şi toţi cei care îşi vor permite să nu respecte cerinţele legale ale angajaţilor Poliţiei, indiferent de statutul lor şi funcţiile pe care le ocupă, vor fi documentaţi conform legislaţiei, fără excepţii.



Recomandăm tuturor participanţilor la trafic să nu fie agresivi cu angajaţii noştri, iar în momentul când au încălcat şi au fost stopaţi, prima regulă este: să pregătească actele şi să rămână la volanul automobilului deconectând motorul."