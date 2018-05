Reactie dura din partea lui Klaus Iohannis, pe tema acuta a legilor justitiei. Seful statului roman a decis sa nu promulge modificarile aduse de parlamentarii puterii acestor legi si sa sesizeze CC - VIDEO

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTE ROMANIA: "Constat chiar de la inceput ca ele nu sunt deplin adecvate nici cadrului constitutional intern si nici standardelor europene in materie. Am decis, ca atare sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea fac un apel catre CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constitutional comun in Europa.”

Declaratiile presedintelui roman vin dupa ce comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a inceput, astazi, dezbaterile generale privind modificarea Codului Penal, cel de Procedura Penala si Civila.

Klaus Iohannis a mai anuntat ca dupa ce Curtea Constitutionala se va expune va face o noua analiza a legilor si va decide atunci daca se impune o reexaminare.

De celalta parte, ministrul roman al justitiei, Tudorel Toader, a declarat, ca demersul presedintelui de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia intra in atributiile sale constitutionale, insa a precizat ca a observat ca presedintele Romaniei da indicatii judecatorilor constitutionali.

Tudorel TOADER, MINISTRUL JUSTITIEI ROMANIA: “Pentru mine era de asteptat ca o va sesiza, dar sa o motiveze, pentru ca eu spre exemplu nu pot sa anticipez care poate fi critica de neconstitutionalitate din moment ce Curtea Curtea Constitutionala a declarat legile constitutionale.”

Saptamana trecuta, tot in cadrul unei declaratii de presa, seful statului roman a cerut demisia premierului Viorica Dancila. Cea din urma nu a demisionat, avand sustinerea PSD, partid ce se afla la guvernare.

Cele trei legi ale justitiei au fost adoptate in 26 martie pentru a doua oara de catre Parlament dupa ce, initial, mai multe formatiuni politice din parlament le-au contestat si au decis ca unele articole sunt neconstitutionale.

Printre cele mai importante modificari la legile Justitiei se afla eliminarea presedintelui Romaniei din numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Modificarile la legile justiei au scos in ianuarie zeci de mii de romani in strada.