Reactii dupa audierea raportului SIS: O poveste lunga cu zmei si balauri. R. Moldova - un lagar de concentrare - ZdG.md

Un alt deputat, Iurie Țap, a declarat că reprezentantul SIS nu a putut să răspundă ferm dacă a fost respectată întocmai legislaţia naţională şi tratatele internaţionale la care R. Moldova este parte.

„Mă uit la această poză şi mă simt ultimul om de pe pământ… Profesoara din mine plânge, iar deputata se simte neputincioasă, ceea ce mă omoară. Am semnat ieri, înainte de audierile parlamentare, o hârţoagă, prin care m-am obligat să nu divulg secretele din raportul prezentat cu privire la expulzarea celor 7 profesori de la Liceul Teoretic „Orizont”.

Nu am auzit niciun secret, doar o poveste lungă, cu zmei şi balauri, pe care trebuie să fii imbecil ca să o crezi. Trebuie să recunosc că cei mai mulţi vorbitori s-au arătat consternaţi de acest caz, care a făcut înconjurul lumii în câteva ore. Concluzia mea este că dictatorul s-a transformat în criminal, iar statul Republica Moldova într-un lagăr de concentrare”, a scris deputata liberal-democrată Maria Ciobanu pe facebook.

La rândul să, Iurie Țap, coleg de partid cu Maria Ciobanu, a scris că, la audieri, a fost prezentată „informaţie irelevantă, dar şi tendenţioasă”:

„Dupa audieri … Informatie irelevanta, dar si tendentioasa … Raspunsuri evazive… Chiar si deocheate … Pentru conformitate: la intrebarea mea privind respectarea intocmai si in volum deplin a legislatiei nationale si tratatelor (conventiilor) internationale in cazul profesorilor de la LT ” Orizont “, oficialul de la SIS a raspuns precum ca nu este expert in domeniul ultimelor…

Oare sa nu cunoasca cei de la SIS obligativitatea respectarii prevederilor acordurilor internationale la care Moldova este parte?! Dar si faptul prevalarii acestora in cazul divergentelor cu legislatia nationala? Incompetenta sau premiditare … Oricum, dezonorat! Apropo, in acest context, Guvernul trebuie sa raspunda la cele trei intrebari ale CEDO … Vom astepta”, a scris Țap pe facebook.





