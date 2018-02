Reactii, dupa demisia presedintelui CC. Valeriu Munteanu: "Raspunsul intarziat al CC la sesizarea PL ridica semne de intrebare", Sergiu Sirbu: "Nu fac conspiratii la acest subiect"

Demisia de ieri a presedintelui Curtii Constitutionale a ridicat mai multe semne de intrebare. Politicienii tind sa creada ca circumstantele in care magistratul a plecat ar fi... suspecte. Liberalii considera ca decizia ar avea legatura cu raspunsul intarziat al Curtii la sesizarea lor in privinta votului mixt. Socialistii, insa, spun mai in gluma ca poate il mustra constiita ca l-a suspendat de trei ori din functie pe Igor Dodon.