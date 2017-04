Reactia primariei privind retinerea vicepretorului sectorului Buiucani: "Dorin Chirtoaca i-a avertizat pe toti functionarii"

In legatura cu perchezitiile din aceasta dimineata in sediul preturii sectorului Buiucani si retinerea vicepretorului de sector, primaria Chisinau face urmatoarele precizari.

1. Autoritatile publice municipale au luat act de actiunile organelor de urmarire penala si investigatiile ce vizeaza posibile acte de coruptie savârsite de vicepretorul sectorului Buiucani.



2. In cazul in care vinovatia functionarului va fi dovedita, acesta urmeaza sa suporte toate consecintele prevazuta de legislatia penala.

3. Primarul general al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, in nenumarate rânduri, inclusiv in ziua de ieri, in cadrul unei sedinte cu participarea conducatorilor directiilor si intreprinderilor municipale, i-a avertizat pe toti functionarii asupra necesitatii respectarii cu strictete a legislatiei in vigoare si neadmiterii faptelor de coruptie in activitate.

In aceasta dimineata, ofiterii CNA si procurorii anticoruptie au descins in aceasta dimineata la domiciliul vicepretorului sectorului Buiucani, cat si la biroul acestuia. In urma perchezitiilor, acesta a fost retinut pentru 72 de ore.