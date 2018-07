Recolta impresionanta in acest an pentru agricultorii care cultiva zmeura. Un agricultor din Causeni povesteste cu mandrie despre istoria plantatiei sale sadita inca in anii de liceu

video in curand

La cei 24 de ani, Victor Furtuna din Zaim, Causeni povesteste cu mandrie despre istoria plantatiei de zmeura sadita inca in anii de liceu. Daca la inceput culegea aproximativ 2 tone de pomusoare, in acest an productia aproape s-a dublat, iar stransul roadei va continua pana la inceputul lunii august.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: ”Au fost precipitatii destule, am facut lucrarile dupa cum trebuie, am tratat-o, am dat ingrasaminte foliare si am ajutat-o sa faca o roada mai buna.”

Zmeura tanarului, dar si a altor agricultori din regiune pleaca spre export. Piata de acasa spune ca-i ofera un pret care l-ar baga doar in pierderi.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: “Anul acesta o inghetam pe loc, avem un frigider. Cand terminam culesul merge catre export.”

Investitiile sunt si ele pretentioase. Cand trage linie la sfarsit de sezon, la 1ha de zmeura, cheltuielile se ridica la 2 mii de euro.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: ”Pentru curatire si pentru rarire am platit o mie de euro. Am stropit, am prasit cu tractorul, in jur la 500 de euro.”

Cu maturizarea plantatiei, cresc si tonele de zmeura culese, iar odata cu ele si venitul.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: ”Investitia o recapeti in trei ani. Dupa asta merge deja profitul. 06:20-La 10t, 5 mii de euro la ha este.”

Agricultorul are si un sistem de irigare performat care i-ar putea salva plantatia in caz de seceta. Acesta a fost cumparat din bani europeni. Tot din grant si-a luat unelte pentru ingrijirea plantatiei.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: "Mi-am procurat un sistem de irigare, spalere, sarma, stropitoare la tractor. Ne-au ajutat sa facem business planul, sa aplicam, sa facem calcule, contabilitatea.”

Din plantatie Victor vinde si puieti. Comercializarea acestora aduce mai multi bani in punga decat pomusoarele.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: ”Acesta este puietul de anul trecut, care anul acesta da roada, dar asta este puietul tanar care la anul viitor va da tot atata roada. Pentru replantare sunt potriviti astia tineri.”

Tanarul, cu studii in Business si administrare, si-a facut planuri mari pe campurile satului natal. Visele, pana nu demult schitate pe hartie, in scurt timp vor prinde contur.

Victor FURTUNA, AGRICULTOR: ”Aici avem 1ha de zmeura, dar anul acesta preconizez sa mai plantam inca 2ha. 03:00 Vreau sa-mi plantez o livada de pere si o livada de prune. Am in plan sa mai cumpar cateva ha ca sa mergem inainte cu pasi mai mari.”